«Трактор» сразится в полуфинале Кубка Гагарина с московским «Динамо»

Стал известен соперник челябинских хоккеистов в полуфинале серии плей-офф КХЛ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Трактор», в полуфинале Кубка Гагарина «черно-белые» сыграют с «Динамо» из Москвы.

Вчера, 22 апреля, московский клуб выбил из дальнейшего розыгрыша «Ак Барс», одолев казанцев у них дома со счетом 6:1.

Общий счет в серии стал 4:2, причем москвичи выиграли четыре матча подряд (3:1; 3:2; 4:3; 6:1), отыгравшись после двух домашних поражений (3:5; 0:2).

В первом круге плей-офф «Динамо» оказалось сильнее питерского СКА – 4:2 (3:1; 2:1, овертайм; 3:5; 5:4, овертайм; 3:4, овертайм; 5:2). Интересно, что обе серии плей-офф москвичи заканчивали самыми крупными победами, причем оба решающих матча они провели в гостях.

Регулярное первенство КХЛ «Динамо» закончило на втором месте в Западной конференции и пятом – в общей таблице чемпионата. В 68 матчах «бело-голубые» одержали 42 победы, в двух случаях им понадобилось для этого дополнительное время, в трех – буллиты.

«Трактор», напомним, закончил регулярку, заняв первое место на Востоке и второе в первенстве. Челябинцы праздновали 46 побед в 68 матчах, в четырех играх одолев соперников в овертайме, в трех – после серии буллитов.

Интересно, что самое крупное поражение «черно-белые» потерпели в четвертьфинале Кубка Гагарина, уступив минскому «Динамо» со счетом 0:8 (это был единственный матч, в котором выиграл белорусский клуб). Самая крупная победа досталась «Трактору» в матче против «Лады». Тольяттинский клуб челябинцы разгромили с таким же счетом – 8:0.

Полуфинальная серия стартует в понедельник, 28 апреля, в Челябинске. Здесь же пройдет встреча 30 апреля. 2 и 4 мая команды встретятся в Москве. В случае необходимости клубы сыграют еще 6 мая (Челябинск), 8 мая (Москва) и 10 мая (Челябинск).

В регулярном чемпионате команды встречались дважды. В Москве «Трактор» достаточно легко одолел «бело-голубых» со счетом 4:1. В Челябинске сильнее оказались москвичи – 4:3, но для этого им понадобилась серия буллитов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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