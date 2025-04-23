На Таганае волчеягодник расцвел, установив рекорд за весь 20-летний срок наблюдений

Таганай бьет не только температурные рекорды.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», в 14,5 раза превысила норму среднесуточная температура первой декады апреля.

Кроме того, в таганайских лесах зацвел волчеягодник смертельный.

Последнее – абсолютный рекорд за всю 20-летнюю историю наблюдений. «Обычно волчьи ягоды, или волчье лыко, или волчий перец, или плоховец, а по-научному Дафна зацветает в первых числах мая», – отмечают сотрудники парка.

Впрочем, в последние годы ранняя весна ломает все сроки вегетации. В лесу еще сугробы, водохранилище во льду, и спят голодные клещи, а нежно-сиреневые и очень опасные цветы уже распустились, говорят в заповеднике.

Челябинск, Виктор Елисеев

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