Туристы, посещающие Зигальгу, могут наткнуться на тропе на медведя

Туристов предупредили об опасности встретить на туристских тропах Зигальги диких животных.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Зигальга», гостям заповедника, собравшимся в горы в ближайшие выходные или майские праздники, необходимо быть крайне осторожными, так как даже на туристской тропе их может ждать встреча с опасным хищником.

«Даже коренные обитатели Зигальги передвигаются по тропам, – предупреждают сотрудники парка. – Подтверждение тому – кадры фотоловушки, которая зафиксировала, как сначала мимо прошел медведь, а через несколько часов тем же маршрутом проследовал лось. Нет, он и не думал преследовать косолапого, просто сейчас, когда снег в лесу еще глубокий и проваливается, ходить по натоптанным человеком дорожкам, и правда, удобнее».

Избежать встречи с дикими животными (а сами они ее не ищут) можно, соблюдая несколько правил. Во-первых, не нужно отправляться в поход на ночь глядя, во-вторых, необходимо обозначать себя: громко разговаривать, петь, свистеть в свисток.

Кроме того, обитателей леса привлекают оставленные на стоянке или у тропы остатки пищи и мусор. И не факт, что полакомиться кусочком колбасы или печеньем придет милая лисичка. «Так что все, что вы берете с собой в поход, приносите обратно», – советуют туристам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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