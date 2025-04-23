Автобусы и трамваи Челябинска захлестнула волна вандализма

Вандализм в общественном транспорте продолжается.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МУП «Служба организации движения», двое подростков срезали в автобусе аварийный молоток и скрылись.

«Напомним, молотки в автобусах закреплены специальным антивандальным тросиком, однако даже такие меры не останавливают хулиганов. Тот факт, что подростки принесли с собой кусачки, говорит о том, что это было умышленное хулиганство, – отметили представители предприятия. – Между тем, молоток должен находиться в салоне на случай аварии: при возникновении чрезвычайной ситуации он может спасти жизни пассажиров».

О произошедшем перевозчик сообщил в полицию.

За последние несколько лет вандализм в общественном транспорте стал массовым явлением, констатируют в МУП. «Подобные случаи получают широкое распространение, в том числе, и из-за безучастного отношения других пассажиров к происходящему», – заявили в компании. Горожан призывают в случае, если они стали свидетелями акта хулиганства или вандализма в автобусе, не молчать и постараться воспрепятствовать нарушению.

Не обходят вандалы и городской электротранспорт. Так, на днях, в одном из трамваев подростки сначала спокойно курили в вагоне и разрисовали салон. В другом трамвае вандалы расписали своими «художествами» пол.

Очевидцев произошедшего ищут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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