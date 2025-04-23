В Челябинске квартиры в новостройках продают на 17% дешевле заявленной цены

Челябинские застройщики вынуждены кардинально снижать реальные цены на новые квадратные метры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в марте в Челябинске новостройки покупали в среднем на 17% дешевле медианной цены в объявлении. К такому выводу пришли аналитики сервисы «Яндекс Недвижимость» и «Пульс Продаж Новостроек».

В ходе исследования они проанализировали стоимость квадратного метра в объявлениях о продаже новостроек в российских мегаполисах и сравнили ее с ценой при покупке недвижимости. В среднем по городам-миллионникам цена в объявлениях в первом квартале 2025 года была на 5% выше, чем в реальных сделках.

Квартиры по цене существенно ниже, чем в среднем в объявлениях, в марте покупали в Волгограде, Челябинске, Новосибирске и Воронеже – здесь разница между ценой «квадрата» в объявлениях и сделках составляла 10 и более процентов.

«Мы отмечаем, что девелоперы стали более гибко подходить к ценообразованию в новых проектах, – комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость». – Скидки, специальные предложения и акции действительно эффективное средство работы со спросом, что подтверждает популярность некоторых программ у потенциальных покупателей. Кроме того, девелоперам выгоднее предложить дисконт, чем держать нераспроданные остатки на балансе после ввода в эксплуатацию».

В Челябинске в марте 2025 года разница между ценой «квадрата» в объявлениях и сделках составила 17%. Такую динамику можно объяснить появлением большого количества объектов более дорого сегмента жилья, в том числе бизнес- и элит-класса. В марте в городе было заключено около трехсот договоров долевого участия на приобретение жилья общей площадью более 12 тысяч квадратных метров.

Челябинск, Виктор Елисеев

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