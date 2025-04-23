Больше половины старшеклассников вынуждены заниматься с репетиторами

Родители старшеклассников тратят на репетиторов в среднем по 5800 рублей в неделю.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , репетиторов оплачивают родители 6 из 10 учеников 10-11 классов. Таковы результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob, в котором приняли участие родители школьников среднего и старшего звена из всех округов страны.

По признанию респондентов, в неделю они тратят на это в среднем 5800 рублей.

Дополнительные занятия детей с репетиторами оплачивают 32% родителей учеников 7-8 классов, 46% близких девятиклассников и 60% родителей учащихся 10-11 классов. Причем старшеклассникам репетиторов сейчас нанимают чаще, чем год назад (+12%).

Ученикам 7-8 классов чаще всего нанимают репетиторов по алгебре, геометрии, английскому и русскому языкам, физике и информатике, при этом средние еженедельные расходы на все дополнительные занятия составляют около 4000 рублей (+14% к 2024 году).

Для учащихся 9, 10 и 11 классов приоритетными предметами являются обязательные экзаменационные дисциплины – алгебра, геометрия и русский язык, а среди предметов по выбору в топ-5 оказались английский язык, физика, химия и обществознание.

Родители девятиклассников в среднем тратят 4500 рублей в неделю на репетиторов (+18% за год), а для старшеклассников (10-11 классы) эта сумма увеличивается до 5800 рублей (+16% по сравнению со средними расходами в 2024 году).

Среди родителей старшеклассников доля тех, кто тратит более 10 тысяч рублей в неделю на репетиторов, составляет 15% против 8% среди родителей учащихся 7-8 классов и 5% среди родителей учеников 9 классов.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube