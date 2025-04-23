На Радоницу и в ближайшие выходные в Челябинске организуют дополнительные рейсы автобусов

Автобусы до городских кладбищ запустят в Челябинске на Радоницу и в выходные перед ней.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, 26 и 27 апреля до Градского кладбища от остановки «Улица Чичерина» будет следовать автобус №94.

С 10:00 до 18:00 рейсы будут отправляться каждые 15 минут.

На Преображенское кладбище челябинцы смогут отправиться на автобусе №195 «Чичерина – Преображенское кладбище» с 9:30 до 18:30. Рейсы будут организованы с промежутком в 60 минут.

В Родительский день, 29 апреля, к Градскому кладбищу от остановки «Улица Чичерина» направят автобус №94 «Чичерина – Градское кладбище» (с 9:00 до 19:00 каждые 6-12 минут).

На Преображенское кладбище будет следовать автобус №195 «Чичерина – Преображенское кладбище» (с 9:00 до 19:00 каждые 15-30 минут).

Кроме того, на маршрут №44 «ЧМК – Соколиная гора» с 10:00 до 16:00 дополнительно выйдет один автобус большого класса.

Челябинск, Виктор Елисеев

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