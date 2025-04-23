Под Магнитогорском заведующая ветлабораторией приторговывала документами, подтверждающими безопасность товара

В Магнитогорске возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника ветеринарной станции, обвиняемого в получении взятки в значительном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено в отношении заведующей ветеринарной испытательной лабораторией ОГБУ «Нагайбакская районная ветстанция».

По версии следствия, в период с 1 января 2023 по 31 августа 2024 года женщина получила от предпринимателя из Фершампенуаза в общей сложности более 145 тысяч рублей. За это она отдавала бизнесмену ветеринарно-сопроводительные документы в обход установленной процедуры проверки подконтрольного товара.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, преступление выявили оперативники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции по Нагайбакскому району.

В настоящее время женщине предъявлено обвинение, у нее на работе и дома прошли обыски, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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