Суд прекратил дело о банкротстве бывшего челябинского губернатора

Экс-глава Южного Урала Борис Дубровский перестал быть банкротом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе арбитражного суда Челябинской области, производство по делу о несостоятельности Бориса Дубровского прекращено. Такое решение было принято вчера, 22 апреля.

Напомним, с требованием о банкротстве бывшего губернатора в суд обратилось в начале 2023 года АО «Производственное объединение «Монтажник», ранее принадлежавшее его семье. Сначала сумма требований превышала 30 миллионов рублей.

В июле 2023 года в отношении Дубровского ввели процедуру банкротства, в январе 2024 года началась распродажа его имущества.

В конце 2024 года сумму долга снизили до 9,7 миллиона рублей. А весной текущего года в суд обратился предприниматель Денис Кашигин, предложив выплатить все долги высокопоставленного чиновника. В начале апреля бизнесмен полностью погасил остававшиеся долги экс-губернатора. О причинах своих действий предприниматель не распространялся, с семьей Дубровского он формально не связан.

В результате на вчерашнем заседании арбитражного суда было принято решение о прекращении дела о банкротстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube