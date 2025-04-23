Обновленную схему Челябинского метротрама представили областные чиновники

В региональном миндортрансе представили уточненную схему линий скоростного трамвая в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , документ был разработан на основе проекта планировки, утвержденного в августе 2023 года.

Схема конкретизирует детали движения скоростного трамвая под землей и определает узлы, где подземные линии будут соединены с наземной инфраструктурой городского электротранспорта.

Как и ранее, метротрам в Челябинске должен состоять из двух веток. Линия «Восток-Запад» (синяя линия) пройдет под проспектом Ленина от Комсомольской площади до ЮУрГУ. При этом станция «ЮУрГУ» будет подземной, без выхода на поверхность, а разворот здесь планируется оборудовать непосредственно в тоннеле. С наземной инфраструктурой эта линия будет смыкаться на пересечении проспекта Ленина и улицы Героев Танкограда.

Линия «Север-Юг» (зеленая ветка) будет иметь два выхода на поверхность: на пересечении улицы Косарева и проспекта Победы, а также на улице Овчинникова, в районе железнодорожного вокзала. Для соединения подземных путей с наземной инфраструктурой по улице Овчинникова планируется проложить новые трамвайные пути.

Ветки скоростного трамвая по Университетской набережной в уточненной схеме нет. Впрочем, и в 2021 году она представлялась в качестве перспективной, то есть ее строительство на первом этапе реализации проекта не планировалось.

Пересадочным узлом между ветками, согласно документу, будет станция в районе площади Революции.

Напомним, проект создания инфраструктуры для скоростного транспорта – метротрамвая губернатор Алексей Текслер презентовал в мае 2021 года. Тогда заявлялось, что в течение ближайших 3 лет в Челябинске создадут две линии метротрамвая для трех маршрутов, используя для этого интегрированную сеть метрополитена и обособленные трамвайные пути. Для этого планировалось построить две подземные станции на площади Революции (там будет пересадочный узел), 7,2 км туннелей и 3,9 км наземных путей. Стоимость проекта 3 года назад составляла 46 миллиардов рублей.

Но озвученные планы сразу же вызывали сомнение. Скептики оказались правы: в июне 2022 года первый заместитель главы Минстроя России Александр Ломакин заявил, что метротрамвай в Челябинске могут запустить к концу 2025 года, то есть на год позже, чем планировалось ранее. Главного подрядчика нашли только в августе 2022 года. Проект к тому времени подорожал до 49,5 миллиарда рублей.

В октябре 2023 года тот же Ломакин сообщил, что строительство первой линии челябинского метро должно быть завершено в 2026 году.

Челябинск, Виктор Елисеев

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