24 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

24.04.2025, четверг
-
10:00 Челябинск – Информ-досье «Чернобыль: черная быль нашей истории» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)
-
11:00 Челябинск – Гала-концерт XXХI городского фестиваля творчества детей-инвалидов «Искорки надежды» (ДК детского творчества, ул. Доватора, 15)
-
11:00 Челябинск – Панельная дискуссия «Образовательная траектория детей с ОВЗ» в рамках деловой программы XI регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс – Южный Урал 2025» (Центр опережающей профессиональной подготовки Челябинской области, ул. Степана Разина, 8)
-
11:00 Челябинск – Встреча «Пищеварение, детокс» в рамках «Академия ЗОЖ» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
-
11:00 Челябинск – Часы самообразования «Скорая английская помощь» для учащихся (библиотека №31, ул. Агалакова, 30) (по записи)
-
13:00 Челябинск – Встреча-презентация книги А.М. Котляренко «Встречи и размышления» об участниках Великой Отечественной войны: фронтовиках и тружениках тыла, о детях, переживших войну (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
-
14:00 Челябинск – Встреча с художником Ольгой Дружининой «Камиль Писсарро» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
-
14:00 Челябинск – Мастер-класс в клубе «Веселая петелька» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)
-
14:00 Челябинск – Занятие «Электронная почта – секреты общения в диджитал-мире» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
-
14:00 Челябинск – Мастер-класс «Пингвин» к Всемирному дню пингвинов для детей (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
-
14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
-
14:30 Челябинск – Мастер-класс по живописи маслом «Бульвар Монмарт ночью» по мотивам картины Камиля Писсарро (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
-
15:00 Челябинск – Встреча «Все о Пасхе» в клубе «Старая пластинка» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
-
16:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет торжественную церемонию награждения представителей профсоюзов Челябинской области (резиденция губернатора Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 6-й этаж, зал приемов)
-
17:00 Челябинск – Танцевальный вечер для старшего поколения (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75, танцевальная площадка возле аттракционов)
-
18:00 Челябинск – Тренировки по аэробике и общей физической подготовке (ОФП) (парк «Металлург» имени О. И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)
-
18:00 Челябинск – Семинар «ЖКХ для людей» (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»