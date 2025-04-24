24 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

11:00 Челябинск – Панельная дискуссия «Образовательная траектория детей с ОВЗ» в рамках деловой программы XI регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс – Южный Урал 2025» (Центр опережающей профессиональной подготовки Челябинской области, ул. Степана Разина, 8)