В южноуральских лесах начался грибной сезон

Первые грибы появились в лесах Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», грибной сезон на Таганае открыл стробилюрус.

Растут первые весенние грибки на моховой подстилке в окружение упавших прошлогодних шишек, оттого и название у них в народе – шишколюб.

В парке учтено два вида стробилюрусов – черенковый и сочный. Оба вида съедобны. Но их тела настолько малы, что для полноценного блюда надо отыскать хорошую плантацию. Коричневые шляпки размером не более двухрублевой монеты прекрасно маскируются на фоне прелой почвы, разве что зеленый сфагнум может выдать грибную гроздь.

Да и на вкус грибы, как говорится на любителя – с легкой горчинкой. К тому же у шишколюбов есть двойники.

Например, мицена шишколюбивая, хотя и условно съедобная, но с аммиачным запахом. А вот энтолома весенняя, молодые экземпляры которой почти неотличимы от стробилюрусов, – смертельно ядовита.

Челябинск, Виктор Елисеев

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