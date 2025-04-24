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Четверг, 24 апреля 2025, 11:01 мск

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Теперь точно: в Челябинске начали отключать систему отопления

В Челябинске завершился отопительный сезон: единая теплоснабжающая организация начала отключать централизованную систему теплоснабжения.

Как сообщили РИА «Новый День» в компании «УСТЭК-Челябинск», в течение суток будут проведены все необходимые переключения на теплосетевом оборудовании, а специалисты управляющих компаний отключат внутридомовые системы. И добавили, что из-за инертности системы в течение нескольких дней батареи могут оставаться горячими.

Челябинск, Софья Артемьева

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