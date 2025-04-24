Теперь точно: в Челябинске начали отключать систему отопления

В Челябинске завершился отопительный сезон: единая теплоснабжающая организация начала отключать централизованную систему теплоснабжения.

Как сообщили РИА «Новый День» в компании «УСТЭК-Челябинск», в течение суток будут проведены все необходимые переключения на теплосетевом оборудовании, а специалисты управляющих компаний отключат внутридомовые системы. И добавили, что из-за инертности системы в течение нескольких дней батареи могут оставаться горячими.

Челябинск, Софья Артемьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube