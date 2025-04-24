Челябинцев обязали заплатить десятки тысяч рублей за давний спор с управляющей компанией

С жителей Тополиной аллеи в Челябинске потребовали выплатить сумму, превысившую сумму задолженности в 15 раз.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», счета, превысившие 30 тысяч рублей, получили обитатели дома №39б по улице Академика Королева.

Сумма ошарашила челябинцев. По их словам, таким образом им аукнулся давний спор вокруг оплаты услуги «видеонаблюдение». За нее жильцы дома платили с 2012 года. Но доступ к видеозаписям, по их словам, получить не могли. В итоге кто-то пожаловался в Госжилинспекцию, и та заставила управляющую компанию провести перерасчет. В 2022 году кому-то вернули на лицевой счет 2 тысячи рублей, кому-то 3,5.

А недавно некоторым из горожан пришли письма от судебных приставов. Оказалось, что УК добилась отмены предписания ГЖИ. Только выплатить им теперь придется не ту сумму, которую вернула компания, а гораздо больше.

«С нас хотят взыскать больше 30 тысяч рублей. Из них только 2 тысячи рублей – за видеонаблюдение, 400 рублей – госпошлина и 30 тысяч рублей за представительские расходы УК, – цитирует 74.ру одного из жителей. – Оказывается, УК «Территория комфорта» подала на жителей в суд за необоснованное обогащение».

При этом, по словам челябинца, о задолженности он узнал только из письма от судебных приставов. От управляющей компании никаких уведомлений он не получал.

Впрочем, по словам других жителей, о судебном разбирательстве они знали. Кто-то даже принял участие в судебных заседаний. Одному из челябинцев удалось снизить сумму судебных расходов втрое – с 30 тысяч до 10 тысяч рублей. Хотя и эта сумма его не устраивает. Но судиться дальше нет сил, так что задолженность он выплатил.

Еще одна жительница дома, пенсионерка, махнула на разбирательство рукой и просто оплатила 33,5 тысячи рублей долга.

В управляющей компании уверяют, что после отмены предписания ГЖИ уведомили об этом всех жителей, предложив подписать соглашение о зачете требований. Большинство собственников квартир подписали документы. Но несколько человек категорически отказались, после чего получили иск. Судебные издержки в таком случае неизбежны, и они легли на ответчиков.

По мнению юристов, столь высокая стоимость судебных издержек объясняется особенностями приказного производства. «Скорее всего, заявления о выдаче судебных приказов подавались отдельно, и в каждом документе фигурировала эта сумма. Судебные заседания в таких случаях не проводятся, а приказы сразу же направляются к судебным приставам и почтой самому должнику. Но часто для должников это сюрприз: люди узнают о судебных приказах, когда уже идет взыскание», – отмечает эксперт.

В предоставленном жителями документе фирма, представлявшая в суде управляющую компанию, оценивает свои услуги в 390 тысяч рублей: по 30 тысяч с каждого должника. В перечень представительских услуг входит подготовка процессуальных документов, расчет задолженности, участие в заседаниях. Правда, для выдачи судебного приказа никаких заседаний не требуется, а для установления размера долга не было необходимости и в дополнительных расчетах: взыскивалась ровно та сумма, которую раньше УК вернула жильцам. Да и подготовка процессуальных документов, вероятно, заключалась в каждом конкретном случае лишь в замене персональных данных.

Юристы уверены, что оспорить сумму судебных издержек не составит проблем. Но для этого челябинцам снова придется идти в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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