Природа зовет: челябинцы стали чаще искать глэмпинги на майские праздники

Жители Южного Урала в апреле начали активно подбирать варианты комфортного отдыха на природе в майские праздники. Трафик на ресурсы наиболее популярных глэмпингов региона в апреле вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом марта. Это подтверждают аналитики МегаФона на основе исследования анонимных обращений к тематическим порталам.

Наибольшей популярностью у местных жителей пользуются домики для отдыха на берегу озера Увильды, на них приходится более 60% трафика тематических сайтов. Также в числе любимых – глэмпинги в горах Таганай и у озера Большой Кисегач.

Среди пользователей, предпочитающих отдых в живописных южноуральских местах, не только местные жители. Около 70% трафика сгенерировали жители 16 регионов страны. Чаще других в челябинских глэмпингах отдыхают свердловчане, курганцы и тюменцы, которым легче добраться до южноуральских локаций. При этом для многих расстояние не становится преградой – отдых в Челябинской области рассматривают также жители Ямала, Мурманской области, Башкирии, Югры и других субъектов РФ.

Приезжих также интересуют места недалеко от природных достопримечательностей – озер и гор. Наряду с созерцанием прекрасных видов гости всегда смогут снять стресс или расслабиться во время прогулки на сапе, катамаране или лодке.

Наибольшей популярностью в течение года подобный отдых пользуется в июле – именно в этом месяце зафиксирован наибольший трафик на тематические сайты, который превышает среднегодовые значения на 86%.

«В майские праздники многие челябинцы и гости нашего региона захотят насладиться прекрасными видами и побыть с близкими на природе. Комфортный отдых предполагает не только наличие необходимых бытовых условий, но и быстрый интернет. Мы планомерно расширяем зону покрытия 4G-сигнала в регионе, совершенствуем существующее оборудование и запускаем новые телеком-объекты. Так, за 2025 год мы уже построили и модернизировали около 30 базовых станций», – прокомментировал технический руководитель МегаФона в Челябинской области Юрий Горбатов.

Челябинск, Софья Артемьева

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