В Челябинской области за решетку отправили лжеработодателей, прикрывавших незаконных мигрантов

В Челябинской области вынесли приговор четырем россиянам, обеспечивавшим прикрытие незаконной миграции.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, Тракторозаводский районный суд Челябинска признал четырех южноуральцев виновными в организации незаконной миграции.
На предприимчивых россиян правоохранители вышли в ходе проверки исполнения миграционного законодательства. Бизнесмены за вознаграждение оформляли трудовые договоры с гражданами ближнего зарубежья. Однако фактически иностранцы у них не работали.
За организацию незаконной миграции лжеработодатели получили от двух до трех с половиной лет лишения свободы со штрафом в 100 тысяч рублей каждого.
Уже в текущем году за организацию незаконной миграции возбуждено 40 уголовных дел. Привлечено к ответственности 9 виновных.
Челябинск, Виктор Елисеев
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