российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 24 апреля 2025, 13:56 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

В Челябинской области за решетку отправили лжеработодателей, прикрывавших незаконных мигрантов

В Челябинской области вынесли приговор четырем россиянам, обеспечивавшим прикрытие незаконной миграции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, Тракторозаводский районный суд Челябинска признал четырех южноуральцев виновными в организации незаконной миграции.

На предприимчивых россиян правоохранители вышли в ходе проверки исполнения миграционного законодательства. Бизнесмены за вознаграждение оформляли трудовые договоры с гражданами ближнего зарубежья. Однако фактически иностранцы у них не работали.

За организацию незаконной миграции лжеработодатели получили от двух до трех с половиной лет лишения свободы со штрафом в 100 тысяч рублей каждого.

Уже в текущем году за организацию незаконной миграции возбуждено 40 уголовных дел. Привлечено к ответственности 9 виновных.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,