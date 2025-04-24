Неделя закончится на Южном Урале аномальной жарой и грозами

В Челябинской области продлили экстренное предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, 25-27 апреля в отдельных районах региона сохраняется аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более.

Днем пятницы воздух в области может прогреться до +25 градусов. Также прогнозируются дожди и грозы. Скорость ветра будет достигать 17 метров в секунду.

В предстоящие выходные сохранится дождливая погода с грозами, зато спадет ветер – до 4-9 метров в секунду. Температура воздуха бует подниматься до 24-25 градусов по Цельсию.

В Челябинске столбик термометра в ближайшие три дня поднимется к отметкам в 22-23 градуса выше нуля. В пятницу и воскресенье возможны дождь с грозой.

Челябинск, Виктор Елисеев

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