Неделя закончится на Южном Урале аномальной жарой и грозами

В Челябинской области продлили экстренное предупреждение.
Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, 25-27 апреля в отдельных районах региона сохраняется аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более.
Днем пятницы воздух в области может прогреться до +25 градусов. Также прогнозируются дожди и грозы. Скорость ветра будет достигать 17 метров в секунду.
В предстоящие выходные сохранится дождливая погода с грозами, зато спадет ветер – до 4-9 метров в секунду. Температура воздуха бует подниматься до 24-25 градусов по Цельсию.
В Челябинске столбик термометра в ближайшие три дня поднимется к отметкам в 22-23 градуса выше нуля. В пятницу и воскресенье возможны дождь с грозой.
Челябинск, Виктор Елисеев
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