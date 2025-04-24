Осталось только название: знаменитая Ильменка переехала в Челябинск

Известный фестиваль авторской песни пройдет в челябинских Сквере искусств и Саду камней.

Как сообщили РИА «Новый День» в оргкомитете Всероссийского Ильменского фестиваля, 49 слет любителей авторской песни состоится с 6 по 8 июня в Челябинске на набережной реки Миасс. Вход на все мероприятия будет бесплатным.

Концерты, конкурсы, мастер-классы пройдут на Большой сцене в Арт-сквере и на Малой сцене в Саду камней.

Открытие фестиваля состоится в пятницу, 6 июня, в 18:00 на Большой сцене. В программе фестиваля – поэтический концерт ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина, гала-концерт «Связь поколений» с участием артистов разных поколений; сольные концерты специальных гостей – артистов других музыкальных форматов. Подробная программа будет представлена на официальных интернет ресурсах фестиваля.

На фестивале выступят: Олег Митяев, Леонид Марголин и Родион Марченко (Москва); Галина Хомчик (Москва); Виктор Третьяков (Москва); Наталья Кучер (Калининград); Раиса Нур (Москва); Марина Дмитриева и Иван Вершинин (Тюмень); Дмитрий Хмелев (Москва); Анатолий Киреев (Челябинск); Дмитрий Обухов (Екатеринбург), ансамбль «Седьмая бригада» (Олег Степанов, Виталий Казарцев; Челябинск) и другие авторы и исполнители из разных городов России.

Авторская песня в новом звучании: группа «Ромарио» (Москва) при участии камерного оркестра «B-a-c-h» (Екатеринбург); группа «Ирония судьбы» (Алексей Хомчик, Александр Прокопович, Сергей Хутас, Родион Марченко, Александр Фомин; Москва); бард-бэнд «Те самые» (Тюмень), хор Детской студии Олега Митяева (Челябинск). Также выступят Челябинский камерный хор имени Валерия Михальченко и Камерный хор Владимира Шереметьева. В программе примут участие лауреаты онлайн-конкурсов (детского и взрослого) авторской песни 49 Ильменского фестиваля.

Очные детский конкурс «Наша смена» (до 18 лет) и взрослый конкурс авторской песни 49 Ильменского фестиваля состоятся в 1 тур в субботу, 7 июня, на фестивальных сценах. Их участниками могут стать люди, заполнившие заранее онлайн формы регистрации на конкурсы на официальных ресурсах фестиваля и получившие по итогам регистрации приглашение от жюри к участию в конкурсах на фестивале. Также в конкурсную программу приглашены лучшие участники уже состоявшихся онлайн-конкурсов фестиваля из разных городов России.

Вход на фестиваль и посещение мероприятий бесплатные. В социальной сети ВКонтакте: в группе «Марафон авторской песни России», а также ряде других пабликов состоятся онлайн-трансляции ключевых концертов фестиваля.

Напомним, о переезде фестиваля в Челябинск стало известно в марте текущего года. «Слоган 49-го Ильменского фестиваля: «Ближе», – рассказали тогда организаторы музыкального форума. – Это значит, что фестиваль становится еще ближе к участникам и зрителям – и территориально, и творчески. Сегодня в Челябинске множество новых живописных локаций, что делает город удобным и комфортным для пеших прогулок и отдыха под открытым небом. В этот антураж гармонично впишется творческая программа Ильменского фестиваля».

И все-таки с самого начала Ильменка появилась как «туристский» слет любителей песен у костра. Именно в таком виде он начал проходить в 1973 году на берегу Ильменского озера. Здесь любители бардовской песни собирались вплоть до 2014 года (за исключением 1989-1990 годов, когда мероприятие перенесли к озеру Морскалы). С 2015 года форум переехал на побережье реки Сыростан.

Впрочем, однажды Ильменский фестиваль уже проходил в Челябинске – в 2021 году. Но это было связано с сохранявшимися еще опасениями по поводу распространения коронавирусной инфекции. Как и проведение мероприятия в онлайн-формате годом ранее.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube