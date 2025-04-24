Движение по основной магистрали между центром Челябинска и Чурилово ограничат

В Челябинске начинается ремонт улицы Линейной.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня, 24 апреля, с 21:00 подрядчик приступит к срезке старого асфальтного покрытия на участке от улицы Летной до улицы Эльтонской 1-й.

Улица Линейная – основная магистраль, которая соединяет микрорайон Чурилово с центральной частью города.

Дорожные работы будут вести с учетом движения транспорта. В утренние часы-пик – по направлению к Чурилово, в вечерние – в сторону центра города. Также основная нагрузка ляжет на межпиковое и ночное время, когда трафик на дороге минимальный.

Ремонт улицы Линейной с полной заменой асфальтного покрытия должен завершиться до 30 июня.

Челябинск, Виктор Елисеев

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