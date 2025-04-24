На Южном Урале вводится особый противопожарный режим

В Челябинской области вводятся дополнительные противопожарные меры.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Главного управления лесами Челябинской области, особый противопожарный режим введен на территории Южного Урала с 25 апреля. Соответствующее постановление подписал глава региона Алексей Текслер.

Постановление предусматривает запрет на разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях, выжигание травы, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ.

Кроме того, в период действия режима штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесу увеличиваются вдвое.

«На предстоящие майские праздники прогнозируют теплую и ветреную погоду, это будет способствовать возникновению и быстрому распространению лесных пожаров. Поэтому введение такого режима – это необходимая мера на сегодняшний день. Мы уже работаем в режиме повышенной готовности: круглосуточно работает региональная диспетчерская служба, увеличено количество патрульно-контрольных групп, в состав которых входят лесные инспектора, сотрудники полиции, МЧС и администраций. Но важно понимать, что основной причиной возникновения лесных пожаров остается человеческий фактор. Мы обращаемся ко всем жителям и гостям региона с напоминанием о соблюдении правил пожарной безопасности в лесах», – сказал начальник Главного управления лесами Челябинской области Валерий Нигматуллин.

Напомним, с начала пожароопасного сезона ликвидировано 44 лесных пожара на площади 213,04 гектара. За прошедшие сутки на землях лесного фонда ликвидировано 2 пожара на территории Чебаркульского и Чесменского районов на площади 8,1 гектара.

Дополнительные противопожарные меры вводятся с завтрашнего дня во всех муниципальных образованиях Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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