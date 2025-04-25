25 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

25.04.2025, пятница

11:00 Челябинск – Торжественная церемония закрытия XI регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс – Южный Урал 2025» (образовательный комплекс «Смена», ул. Горького, 38)

11:00 Челябинск – Литературная игра «По следам Робинзона» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)

13:00 Челябинск – Лекция «Снайпер Василий Зайцев: как флотский писарь стал героем Сталинграда» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

13:00 Челябинск – Международная патриотическая акция «Диктант Победы» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

14:00 Челябинск – Международная патриотическая акция «Диктант Победы» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

15:00 Челябинск – Шахматный «Клуб Четырех коней»: игра в шахматы и шашки (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

16:00 Челябинск – Библионочь «Свои герои» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

16:00 Челябинск – Библионочь-2025 (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

17:00 Челябинск – Библионочь «Свои герои» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

19:00 Челябинск – Кинопоказ под открытым небом (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75, сцена)

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