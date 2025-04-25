На Южном Урале 4 человека погибли и 28 пострадали в ДТП по вине водителей общественного транспорта

Водители общественного транспорта в Челябинской области чаще всего игнорируют пешеходные переходы и не соблюдают дистанцию.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, с начала 2025 года на территории региона зарегистрировано 25 ДТП, произошедших по вине водителей общественного транспорта, В этих авариях 4 человека погибли и 28 получили травмы.
Основные нарушения, которые допускают перевозчики: несоблюдение правил проезда пешеходных переходов и перекрестков, а также несоблюдение дистанции.
Высокой смертностью отличался и предыдущий год. Тогда в результате ДТП с общественным транспортом погибли 12 человек.
В ходе прошедшего вчера, 24 апреля, круглого стола с участие представителей ГАИ и перевозчиков участники договорились об организации дополнительного контроля сотрудниками транспортных предприятий посредством ГЛОНАСС за соблюдением водителями эксплуатационной скорости. Также перевозчикам рекомендовано использовать видеосистемы для контроля действий и состояния водителей общественного транспорта.
Челябинск, Виктор Елисеев
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