Автобусы в Челябинской области выходят на садовые маршруты

Садовый сезон на общественном транспорте стартует на Южном Урале.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, садовые маршруты стартует уже завтра, 26 апреля.

В этом сезоне в регионе будут работать всего 37 садовых автобуса, среди которых 18 межмуниципальных: 12 из Челябинска, 5 из Магнитогорска, 1 из Златоуста.

Все маршруты работают с предоставлением льгот на проезд, уточнили представители миндортранса.

В Челябинской агломерации начнут работу 19 сезонных маршрутов: 14 внутри Челябинска, 4 внутри Копейска и один из Челябинска в Сосновский район.

При этом в работе некоторых из них произойдет ряд изменений.

Так, из-за запрета на движение по Троицкому тракту для автобусов большого класса маршрут №112-с поедет от областной больницы (посадка на остановке общественного транспорта в сторону медицинского университета) по улицам Воровского, Доватора (остановка на посадку и высадку пассажиров «Улица Доватора»), через район железнодорожного вокзала (остановка на посадку и высадку «Гостиница «Челябинск») и далее по автодороге «Меридиан» по обычному маршруту до конечной остановки «СНТ «Кузнец-3». Остановки «Кондитерская фабрика» и «Сад «Локомотив» исключены из маршрута. Соответственно схеме движения скорректировано расписание.

Также расписание скорректировано на маршруте №170-с: из Челябинска в сады вечерний рейс будет отправляться в 18:30, а из садов – в 19:50.

На маршрутах №278-с, №284-с и №287-с в Магнитогорске изменена схема движения. Из-за ремонта путепровода «Северный переход» автобусы перенаправлены по Белорецкому шоссе мимо поселка Смеловский и далее к конечным точкам маршрута. Остановки «Поселок Приморский», «Элеватор» исключены из маршрутов.

Дополнительно из маршрута №287-с исключена остановка «Поселок Желтинский» (в качестве альтернативы доступны маршруты №284-с и №384), а также изменен порядок остановок – сначала автобус будет заезжать в сад «Металлург-3», а затем в сад «Строитель-2» (конечная). Соответственно схемам движения скорректировыно расписания маршрутов.

С перечнем остановок и расписанием межмуниципальных садовых маршрутов можно ознакомиться в документе.

По всем вопросам пассажиры могут обращаться в министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области по номеру телефона: 8 (351) 260-50-48 (спросить Илью Андреевича Зайцева).

Челябинск, Виктор Елисеев

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