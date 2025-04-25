Челябинцы смогут приобщиться к сокровищам античного Крыма

В Челябинске покажут сокровища древней Фанагории.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе исторического музея Южного Урала, в конце апреля здесь откроется выставка, представляющая артефакты из собрания музея-заповедника «Фанагория».

«Античность и Урал: культурная связь через века» – первая крупная выставка в Челябинске, которая будет посвящена изучению памятников классической древности Северного Причерноморья. Она позволит жителям региона ближе познакомиться с историей греческих колоний, расположенных на юге современной России.

Фанагория – крупнейший древнегреческий город, основанный в середине VI века до н.э. переселенцами из Малой Азии. Этот античный полис просуществовал более 1500 лет, пройдя путь от демократического города-государства до важного центра Боспорского царства. Археологические исследования Фанагории продолжаются уже более 80 лет, и ежегодно ученые находят новые артефакты, проливающие свет на жизнь древнего города.

С 2014 года на его месте открыт музей-заповедник «Фанагория», в котором собраны тысячи экспонатов, включая керамику, ювелирные изделия, монеты, надписи на древнегреческом языке и архитектурные элементы. На предстоящей выставке в Челябинске будут представлены наиболее значимые предметы, в числе которых находки, связанные с историей Боспорского царства, греко-персидских и Митридатовых войн.

Одним из центральных экспонатов выставки станет фрагмент мраморной стелы с клинописной надписью на древнеперсидском языке, найденный в Фанагории в 2016 году. Ученые предполагают, что этот артефакт связан с персидским вторжением в Северное Причерноморье в начале V века до н.э.

Также особый интерес вызовут предметы, относящиеся ко времени правления Митридата VI Евпатора – знаменитого правителя, противостоявшего Риму. Посетители смогут увидеть находки из его сгоревшей резиденции, а также элементы древнего корабля, обнаруженного на дне Таманского залива.

Экспозицию дополнит коллекция античных монет из фондов Государственного исторического музея Южного Урала. Это ценнейшее собрание связано с именем челябинского археолога и краеведа Николая Минко, внесшего значительный вклад в изучение древностей Южного Зауралья и Северного Причерноморья. В начале XX века он проводил полевые исследования в окрестностях Феодосии и Севастополя, собирая нумизматический материал, который сегодня является гордостью музейного собрания.

Выставка «Античность и Урал: культурная связь через века» будет открыта для посещения с 30 апреля по 3 августа в малом выставочном зале Государственного исторического музея Южного Урала.

Челябинск, Виктор Елисеев

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