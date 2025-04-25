Бывшие собственники «Макфы» вновь оспорили ее национализацию

Верховный суд РФ рассмотрит жалобы экс-владельцев «Макфы».

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , прежние учредители подали в Верховный суд РФ кассационные жалобы на решение Центрального суда Челябинска от 8 мая прошлого года о передаче компании и связанных с ней предприятий в собственность государства. Об этом сообщил адвокат Игорь Трунов.

«Ответчики не согласны с решениями судов, полагают незаконным удовлетворение иска об обращении имущества холдинга «Макфа» в доход государства и обосновывают: ошибками в применении закона, неверным применением статьи 235 ГК РФ («Основания прекращения право собственности» – НД), необоснованным применением статьи 169 ГК РФ («Недействительность сделки, совершенной с целью, противной основам правопорядка или нравственности» – НД), привлечением к ответственности не надлежащих лиц, совершением должностного подлога и вынесением заведомо неправосудного решения, нарушением сроков давности, нарушением прав без вести пропавшего ответчика Белоусова В.В. (Вадим Белоусов – экс-депутат Государственной думы, младший партнер бывшего губернатора Челябинского области и прежнего хозяина «Макфы» Михаила Юревича)», – уточнил юрист.

Податели жалоб настаивают на отмене судебного решения о национализации и отказе в исковых требованиях Генеральной прокуратуры об этом.

В связи с этим из Центрального суда Челябинска истребовано дело по холдинге «Макфа», оно уже поступило в ВС РФ.

Напомним, в марте 2024 года Генеральная прокуратура потребовала национализировать имущество семей Юревичей и Белоусовых, а также подконтрольных им компаний. Соответствующий иск был предъявлен Михаилу, Александру, Валерию и Наталье Юревич, а также АО «Макфа», АО «Новая пятилетка», АО «Первый хлебокомбинат», АО «СМАК», Вадиму и Ирине Белоусовым.

В надзорном ведомстве настаивали, что бизнес-империя, включающая более 30 предприятий, имеет коррупционное происхождение, и все ее имущество должно быть обращено в доход государства.

Главные ответчики – Михаил Юревич и Вадим Белоусов, – работая в органах госвласти, продолжали фактически владеть группой и участвовать в управлении ею, в течение многих лет нарушая установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения, утверждала Генпрокуратура. При этом свое высокое положение во власти они использовали для достижения собственных бизнес-интересов, подчеркивали в ведомстве.

В ходе рассмотрения иска защита ответчиков предлагала выкупить акции АО «Макфа» за 10 миллиардов рублей (при этом часть акций должна была остаться у государства). Однако суд иск Генпрокуратуры об изъятии активов семейств Юревичей и Белоусовых удовлетворил. Подчеркнув при этом, что решение подлежит немедленному исполнению.

В мае активы АО «Макфа» и связанных с ним компаний перевели на лицевые счета Росимущества, которое впоследствии передало их в управление «РСХБ-Финанс».

А весной нынешнего года суд обязал бывших собственников «Макфы» возместить Генпрокуратуре расходы на участие в процессе по национализации холдинга. Общая сумма судебных издержек составила 477 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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