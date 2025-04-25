Участников сговора на рынке капремонта в Челябинской области оштрафовали на 13,6 миллиона рублей

Дюжину строительных компаний оштрафовали за сговор при торгах на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, ранее ведомство вынесло решение о признании в действиях 12 компаний из Челябинска и региона нарушения закона о защите конкуренции.

ООО «Южуралэнергосталь», ООО СК «Авангард-плюс», ООО ПКФ «СтройСити плюс», ООО «УНИВЕРСАЛ», ООО «СТРОЙЛИДЕР», ООО СК «Лига», ООО «РСУ», ООО «Жилищный Сервис», ООО «ПК УРАЛПРОЕКТ», ООО «СК УРАЛПРОЕКТ», ООО «ТЕМА», ООО «Стройконтинент» в 2021-2023 годах принимали участие в торгах, организованных фондом «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области».

Однако эти участники не конкурировали друг с другом. В результате этого контракт заключался по цене, приближенной к начальной.

В некоторых случаях победитель закупки в дальнейшем заключал со своим конкурентом договор субподряда на выполнение работ по капремонту.

Всего таким образом фирмы получили 23 контракта с начальной ценой 175 миллионов рублей.

Компании признали участниками антиконкурентного соглашения. ООО СК «Авангард-плюс» и ООО СК «Лига» оштрафовали, в общей сложности, примерно на 3,3 миллиона рублей. На ООО «РСУ» наложен штраф в размере около 1,9 миллиона рублей, на ООО «СТРОЙЛИДЕР» – около 1,6 миллиона рублей.

На остальных участников сговора наложены штрафы в размере до 1 миллиона рублей.

Общий размер штрафов на участников сговора – около 13,6 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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