Просроченные розничные долги россиян выросли с начала года почти на 100 миллиардов рублей

За два месяца 2025 года объем просрочки по розничным долгам вырос почти настолько же, насколько за весь 2024 год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , ключевая ставка на исторически высоком уровне спровоцировала резкий рост неплатежей по розничным банковским кредитам. В январе-феврале накопленный объем неплатежей вырос на 8,3%% при росте на 10,6% за весь 2024 год. О негативных последствиях для рынка, банков и должников рассказали в коллекторском агентстве «Долговой Консультант».

В январе-феврале просроченная задолженность по розничным банковским кредитам без учета ипотеки увеличилась сразу на 97,5 миллиарда рублей, общий размер неплатежей превысил 1,27 триллиона. При этом в 2024 году прирост составил 109 миллиардов, а за весь 2023 год – 43 миллиарда.

«Второй год подряд объем новых просроченных долгов (прирост просроченной задолженности) увеличивается более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом. Будет ли эта тенденция продолжена в 2025 году? Пока рано об этом говорить, результат будет зависеть от состояния экономики в стране, – рассуждает генеральный директор коллекторского агентства. – Сейчас кредиторы столкнулись с массовостью неплатежей по кредитам, оформленным на стыке лета-осени 2024 года. Тогда на фоне разговоров об ужесточении требований к заемщикам их мотивировали брать кредиты. Как результат – люди ошиблись в расчетах и не могут платить».

По словам эксперта, другой причиной резкого роста новых проблемных долгов стала ситуация, при которой невозможно рефинансировать ранее взятые кредиты, в том числе псевдорефинансировать, когда люди погашают текущие долги новыми кредитами.

«Все начнет выравниваться, когда ключевая ставка начнет свой путь к снижению, что приведет к удешевлению кредитов. Впрочем, параллельно с удешевлением кредиторы серьезно ужесточат требования к заемщикам и их платежеспособности. Именно для того, чтобы избежать повторения роста просроченной задолженности», – резюмируют в агентстве.

Наибольший накопленный объем неплатежей у жителей Москвы (115,6 миллиарда), Московской области (101,6 миллиарда рублей), Краснодарского края (61,1 миллиарда), Санкт-Петербурга (46,4 миллиарда), Тюменской области (44,7 миллиарда).

Задолженность жителей Челябинской области выросла в январе-феврале 2025 года на 8,3% – до 26,4 миллиарда рублей. За весь 2024 год долги южноуральцев увиличились на 10,2% (до 26,4 миллиарда рублей).

Челябинск, Виктор Елисеев

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