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Пятница, 25 апреля 2025, 14:44 мск

Новости Челябинск

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Уралочка, работавшая на удаленке, отдала «нанимателям» 160 тысяч рублей

Жительница Южноуральска лишилась около 160 тысячи рублей на удаленной работе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, женщина рассказала, что увидела рекламу в интернете о заработке на удаленной работе – необходимо было выполнять задания, заказывать товары и оставлять отзывы на маркетплейсе. За их выполнение ей приходили выплаты.

Однажды деньги не пришли, и ей сообщили, что необходимо перевести свои средства на указанный счет, тогда оплата за задание ей поступит, что она и сделала – переведя 160 тысяч рублей неизвестным. Но и после этого никаких выплат на выполненные задания она не получила. Тогда уралочка поняла, что ее обманули.

«Помните, когда заходит речь о перечислении денежных средств на сторонние счета, не важно под какими предлогами, следует прервать разговор, потому что вы имеете дело с мошенниками», – подчеркивают в полиции..

Челябинск, Виктор Елисеев

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