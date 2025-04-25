В Ленинском районе Челябинска почти на два месяца ограничат движение

С понедельника ограничат движение по улице Энергетиков в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения будут вызваны работами по устройству инженерных сетей.

«С 8 часов 28 апреля и до 22 часов 22 июня 2025 года будет ограничено движение транспорта по улице Энергетиков от дома №60 до дома №68», – уточнили представители городских властей.

Водителей просят быть внимательными и учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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