Оркестр «Малахит» стал академическим

Государственный русский народный оркестр «Малахит» получил «академический» статус.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства культуры Челябинской области, приказ о присвоении коллективу звания «за выдающиеся достижения в развитии культуры и искусства Челябинской области» глава ведомства Алексей Бетехтин.

Присвоение творческому объединению академического статуса является свидетельством признания длительной и успешной работы коллектива на ниве культуры. Его могут получить активно гастролирующие и пользующиеся неизменным интересом публики объединения, сумевшие сформировать собственную школу и художественную традицию.

Оркестр «Малахит» давно уже стал одной из визитных карточек Южного Урала. Созданный в 1987 году Народным артистом России Виктором Лебедевым, коллектив известен далеко за пределами области. В разные годы на сцену с оркестром выходили народные артисты СССР Ирина Архипова, Иосиф Кобзон, Мария Биешу, Елена Образцова.

Сейчас «Малахит» совместно с еще одним прославленным коллективом области – Магнитогорской хоровой капеллой имени Семена Эйдинова – гастролирует по региону с уникальной концертной программой «Песни Великой Победы». 28 апреля ее можно будет услышать в Челябинске на сцене театра оперы и балета имени Глинки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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