В Челябинске трехлетний ребенок выпал из окна многоэтажки

Маленький челябинец выпал из окна третьего этажа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, инцидент произошел сегодня, 25 апреля, вечером в микрорайоне Чурилово. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

По предварительным данным, трехлетний мальчик с помощью стула залез на подоконник балкона и выпал из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже дома по 2-й Эльтонской улице. В это время мама ребенка находилась в другой комнате.

Малыша увезли в больницу, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.

Следственное управление обращается к жителям региона с убедительной просьбой: во избежание несчастных случаев быть более внимательными к своим детям, не оставлять их без присмотра.

«С наступлением теплого времени года ежегодно фиксируются случаи падения детей из окон многоэтажных домов. К сожалению, далеко не всегда эти инциденты заканчиваются лишь их травмированием и доставлением в больницу», – отметили в ведомстве.

Основные причины гибели и травмирования несовершеннолетних – невнимательность и безответственность взрослых, любознательность и беспечность в силу возраста самих детей. Родители забывают, что если в комнате открыто окно, нельзя оставлять малыша без присмотра.

Москитные сетки не предназначены для защиты от падений, не являются препятствием для детей и не гарантируют их безопасность, подчеркивают специалисты. Устройство, наоборот, иногда способствует трагедии: ребенок, оказавшись на подоконнике, может опереться на сетку, как на стену, что неизбежно приведет к несчастью.

На окнах в доме с маленьким ребенком обязательно должны быть установлены замки на ручках либо блокираторы, которые не дадут малышу открыть окно самостоятельно.

Если окна не оборудованы специальными устройствами, то в целях предупреждения трагедий можно удалить ручки с окон в детской и в других комнатах и использовать их лишь при необходимости.

Для предупреждения несчастных случаев рекомендуется не ставить предметы мебели близко от окон, чтобы малыш не смог залезть на подоконник.

Челябинск, Виктор Елисеев

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