26 – 28 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

26.04.2025, суббота
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09:00 Челябинск – Пробежки для всех желающих с фиксацией времени (ул. Молдавская, 10, ориентир – буквы «ЭКОПАРК»; ул. Лесопарковая, 2а, ориентир – «Городская муниципальная лыжная база»)
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10:00 Челябинск – Занятие в шахматном клубе Сергея Карякина (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)
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11:00 Челябинск – В преддверии празднования 80-летия Великой Победы в рамках просветительской акции «Победа каждой семьи» выпускники конкурса «Лидеры России» выступят с патриотическими мастер-классами для российских семей, состоящих из трех и более поколений (Государственный музей истории Южного Урала, ул. Труда, 100)
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11:00 Челябинск – Встреча в благотворительном клубе «28 петель» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)
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11:00 Челябинск – Уроки башкирского языка «Я учу башкирский» для детей и их родителей в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:30 Челябинск – Курс французского языка «Bonjour à tous!» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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12:00 Челябинск – Встреча «Цифровая психология», проведет О. Гаршенина (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)
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12:00 Челябинск – Мастер-класс по урало-сибирской росписи пасхальных яиц от С. Шибановой (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)
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12:00 Челябинск – Встреча с актрисой Челябинского Молодежного театра Еленой Сатаевой (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел) (по записи)
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12:00, 13:00, 15:00, 16:00 Челябинск – Курс обучения «Сторимейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
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14:00 Челябинск – Презентация проекта «Прошлое в наших руках» АНО Историко-культурный центр «Образ» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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14:00 Челябинск – Патриотический мастер-класс «Браслет спасения» с Челябинской областной общественной организацией многодетных семей «МногоНас» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал философии и психологии)
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14:00, 16:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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16:00 Челябинск – Библиосумерки «Голос памяти» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)
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16:30 Челябинск – Литературно-музыкальная композиция «Эхо войны» творческой студии Н. Садчиковой «Molto bene» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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17:00 Челябинск – «Библионочь – 2025» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60; Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)
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17:00 Челябинск – Библионочь «Страницы подвигов» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
27.04.2025, воскресенье
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10:00 Челябинск – Санкционированный митинг в защиту бездомных животных (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)
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10:00 Челябинск – Встреча клуба уральских мастериц «Берегиня» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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10:00 Челябинск – Арт-клуб «Под зонтом» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)
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10:15 Челябинск – Курс итальянского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:00 Челябинск – Винил-базар (арт-оранжерея «ЛюбаПетя», ул. Лесопарковая, 5к2)
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11:00 Челябинск – Лаборатория творчества «Шерстяная живопись» (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. Первой Пятилетки, 43а)
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11:00 – 14:00 Челябинск – Курсы татарского языка, деловые игры для взрослых (библиотека №15 им. Ш. Бабича, ул. Цвиллинга, 61)
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12:00 Челябинск – Вечер памяти «А песня ходит на войну» в клубе «Ретро» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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12:15 Челябинск – Курс испанского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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13:00 Челябинск – Встреча в клубе настольных игр «Карты, кубик, два стола» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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13:00 Челябинск – Клуб «Свяжи себя с книгой» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)
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13:00 Челябинск – Встреча в творческой мастерской «Островок рукоделия» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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13:00 Челябинск – Клуб семейного творчества (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. Первой Пятилетки, 43а)
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14:00 Челябинск – Спортивно-познавательная программа «Путешествие по дорогам здоровья» для детей клуба «Библиоша» (библиотека №6, ул. Трудовая, 23)
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14:00 Челябинск – День настольных игр «Игротека Маяка» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)
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14:00 Челябинск – Воскресная студия «Литературная мастерская» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Концерт «Мелодия весны» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75, сцена)
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15:00 Челябинск – Встреча-концерт клуба бардовской песни «Струны души» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
28.04.2025, понедельник
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10:00 Челябинск – Премьера книги Елены Сыч «От Лапы до Хвостика» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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12:00 Челябинск – Пресс-конференцию «Новые факты из истории южноуральского полка, бойцы которого воюют на СВО» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Воровского, 61б, крайнее правое крыльцо, 3-й этаж, оф. 9)
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13:00 Челябинск – Встреча-знакомство со стилистом Натальей Меркурьевой (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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14:00 Челябинск – Музыкальный час «Вальса звуки прелестные» в клубе «Дождинка» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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16:00 Челябинск – Мастер-класс «Атласное чудо – создай брошь своими руками» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а) (по записи)
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