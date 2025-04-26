26 – 28 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

11:00 Челябинск – В преддверии празднования 80-летия Великой Победы в рамках просветительской акции «Победа каждой семьи» выпускники конкурса «Лидеры России» выступят с патриотическими мастер-классами для российских семей, состоящих из трех и более поколений (Государственный музей истории Южного Урала, ул. Труда, 100)