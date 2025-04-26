Глава СКР приказал разобраться с нелегальной торговлей, развернутой приезжими в центре Челябинска

Незаконный рынок годами работал практически на глазах у чиновников в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Следственного комитета России, руководитель ведомства Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по информации о незаконной торговле в Челябинской области.

«В соцмедиа сообщается, что в Челябинске приезжими организована нелегальная торговля, в том числе просроченной продукцией. При этом, несмотря на многочисленные жалобы местных жителей, торговые точки продолжают свою деятельность», – уточнили представители СКР.

Ранее в социальных сетях челябинцы рассказали, что нелегальные торговые точки работают на улице Труда, недалеко от Челябинского областного суда.

При этом находящиеся в павильонах приезжие не предъявляют сертификаты на товар, медицинские книжки и документы о трудоустройстве в торговой организации или у индивидуального предпринимателя. А оплату за товар принимают переводом на личную карту частного лица.

Челябинцы жалуются на несоблюдение в павильонах элементарных норм санитарии (водоноснабжение торговых точек не обеспечено) и полное игнорирование правил товарного соседства продуктов, многочисленные случаи торговли просроченными товарами. Более того, ларьков, работающих поблизости от областного суда, как говорят горожане, не первый год, нет в городской схеме размещения нестационарных торговых объектов.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления ведомства по Челябинской области Алексею Колбасину организовать проверку и представить доклад по доводам публикации.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube