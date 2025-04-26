Челябинец лишился 13 миллионов рублей после звонка бывшего сослужица

Челябинец лишился более 13 млн рублей, попав под влияние мошенников.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 51-летнему южноуральцу позвонил бывший коллега и рассказал, что на работе взломана база данных и необходимо дождаться звонка от представителя силовых структур.

Спустя время с жителем Челябинска, действительно, связался неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он убедил челябинца в необходимости перевести все свои накопления на «безопасный счет», чтобы их обезопасить.

Доверившись неизвестным, горожанин выполнил все их инструкции и лишился своих сбережений. Сумма ущерба превысила 13 миллионов рублей.

«Помните, что сотрудники правоохранительных органов, банков и иных структур никогда не звонят с сообщениями о попытках несанкционированного доступа к вашим счетам и картам, не принуждают к оформлению кредитов и переводам денежных средств на безопасные счета», – подчеркивают в силовом ведомстве.

Лучшей и самой действенной тактикой в подобных случаях является прекращение разговора. Это сможет сохранить средства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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