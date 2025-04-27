В Челябинске водитель скорой помощи избил фельдшера

Водитель экипажа скорой помощи набросился с кулаками на медика в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , инцидент произошел днем 25 апреля у приемного покоя ОКБ №3. Об этом рассказал сам пострадавший.

По словам 39-летнего сотрудника станции скорой медицинской помощи, шофер вышел из себя, когда он попросил его не курить в машине.

«Вдвоем с практикантом вернулись в машину, водитель в этом время курил сигарету за рулем. В салоне тоже пахнет, – цитирует 74.ру слова медика. – Я ему говорю: «Давайте перестанем это делать, выйдем хотя бы на улицу». Напомнил про приказ (распоряжением главврача в учреждении введены штрафы для сотрудников за курение. – НД) и закон (о защите от табака. – НД). Он просто озверел, врывается в нашу часть машины и начинает бить меня по голове».

По словам челябинца, на некоторое время он даже потерял сознание, но видел, как взбешенного коллегу пытается оттащить студент-практикант.

В полиции Челябинска подтвердили получение заявления от пострадавшего медика. По нему начата проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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