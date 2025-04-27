Ливни и мокрый снег: на Южном Урале резко ухудшится погода

Синоптики объявили в Челябинской области экстренное предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, от регионального гидрометцентра получен прогноз о неблагоприятных погодных явлениях.

Днем 28 апреля в отдельных районах Южного Урала ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами усиление ветра до 23 метров в секунду.

Днем температура в горах опустится до +7 градусов по Цельсию. К вечеру в центральной части области столбик термометра может опустится к отметке в +4 градуса.

Южноуральцам рекомендуют скорректировать свои планы с учетом погодных условий.

Челябинск, Виктор Елисеев

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