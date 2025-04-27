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Воскресенье, 27 апреля 2025, 20:01 мск

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Популярный автобус меняет маршрут в Челябинске

Челябинский автобусный маршрут №66 изменит схему движения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с понедельника, 28 апреля, маршрут автобуса №66 «Станция Шершни – Железнодорожный вокзал» изменяется и будет следовать по улицам: Телеграфная, Корабельная, Базовая 2-я, Новоэлеваторная, Блюхера, Воровского, Доватора, Железнодорожная.

4 автобуса малого класса будут ходить с интервалом 30 минут ежедневно.

Для поездок в Ленинский район челябинцам и гостям города рекомендуют пользоваться автобусами №5 и №28.

Челябинск, Виктор Елисеев

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