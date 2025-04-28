Площадь Революции в Челябинске вновь закроют для пешеходов

Центральную площадь Челябинска закроют на пять часов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления культуры Челябинска, сегодня, 28 апреля, на площади Революции пройдет репетиция творческих коллективов, которые примут участие в эпилоге торжественного построения и прохождения торжественным маршем войск Челябинского гарнизона.

Ориентировочно мероприятие займет пять часов – с 16:00 до 21:00.

Передвижение пешеходов по площади Революции будет ограничено на время проведения репетиции.

Движение транспорта по проспекту Ленина закрыто не будет.

Пешеходов просят заранее планировать свой маршрут передвижения.

Впрочем, погода может скорректировать планы городских властей. Напомним, неделю назад также планировалось провести репетицию творческих коллективов на центральной площади Челябинска. Однако из-за начавшегося ливня от этого пришлось отказаться.

Челябинск, Виктор Елисеев

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