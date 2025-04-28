Уральские металлурги представили нефтяникам направления для совместной работы

ММК представил коллегам из «Транснефти» перспективные бизнес-направления.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», на ММК с деловым визитом побывала команда специалистов ПАО «Транснефть». Сотрудники нефтяной компании ознакомились с производственными площадками, давно себя зарекомендовавшими, и цехами, которые будут введены в эксплуатацию в текущем году.

Одним из перспективных направлений сотрудничества двух компаний является взаимодействие структур «Транснефти» с ООО «ММК-Проектные решения». Это дочернее предприятие Торгового дома ММК было образовано в конце 2024 года. Среди компетенций новой компании – изготовление и поставка металлоконструкций гражданского, промышленного, социального назначения; производство емкостного оборудования и нестандартизированного оборудования для нефтегазовой отрасли, а также разработка проектной и рабочей документации на оборудование.

Производственной базой для «ММК-Проектные решения» выступает площадка компании ООО «Механоремонтный комплекс» (МРК – входит в состав Группы ММК). Сегодня МРК – это цеха общей площадью более 30 тыс. кв. метров, более 120 единиц оборудования и уникальное конструкторское бюро.

Представителям нефтепроводной компании рассказали, что сейчас МРК реализует два крупных инвестиционных проекта: строительство цехов машиностроительной и литейно-кузнечной продукции.

С пуском в июле текущего года цеха машиностроительной продукции закроется потребность комбината в кованых рабочих валках для станов холодной прокатки и до 80% от необходимого – в прочих кованых опорных валках для станов холодной и горячей прокатки. Импортозамещающая продукция будет поставляться и другим предприятиям российской металлургической отрасли, что позволит существенно снизить долю импорта по кованным валкам.

В новом цехе машиностроительной продукции будут выпускать нестандартное оборудование для тяжелого машиностроения с основным акцентом на металлургическое и горно-обогатительное производства, а также подъемно-транспортную технику (оборудование для машин непрерывного литья заготовок, мостовые краны, шлаковозы, конвертеры и опорные кольца, стале- и чугуноразливочные ковши, кожухи доменных печей и т.д).

Челябинск, Виктор Елисеев

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