Челябинцам предложили выбрать между сказкой и домом. Мэрия представила темы для ледового городка

В Челябинске стартовало голосование по выбору концепции главного ледового городка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, проект городка, который возведут этой зимой, будет разработан исходя из предпочтений самих челябинцев: на платформе «Обратной связи» стартовало голосование.

На выбор жителям представлены 7 тем:

1. Челябинск, с юбилеем! 290-летие города Челябинска.

2. Аленький цветочек.

3. Арктическая экспедиция.

4. Золотой ключик, или приключения Буратино.

5. Страна великанов.

6. Волшебник изумрудного города.

7. Сказка о царе Салтане, о сыне его, славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди.

Как и в прошлом году, челябинцев просят высказать свое мнение и определить общую концепцию зимней сказки.

По теме, набравшей максимальное количество голосов, будет подготовлен проект, а в конце ноября подрядчик приступит к его исполнению.

Голосование продлится до 11 мая 2025 года включительно и доступно по ссылке (https://pos.gosuslugi.ru/lkp/project-contests/15145/), а также через виджеты «Общественное голосование на портале Госуслуг», которые размещены на официальных сайтах органов власти.

Принять участие в голосовании могут жители старше 14 лет, имеющие подтвержденную учетную запись ЕСИА.

Челябинск, Виктор Елисеев

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