Два человека погибли и четверо пострадали в аварии под Саткой

В лобовом столкновении на южноуральской трассе два человека погибли и четверо пострадали.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, авария произошла вчера, 27 апреля, в 20:30 часов на 9 километре автодороги «Сатка-Бакал».

По предварительным данным, 44-летний водитель мужчина автомобиля «УАЗ Патриот» при совершении обгона не убедился в безопасности маневра и столкнулся на встречной полосе сначала с «Ладой Калиной», а затем – с «Ладой Грантой».

В результате ДТП 22-летний водитель «Калины» и его 18-летний пассажир скончались на месте происшествия. Еще двух пассажиров автомобиля «Лада Калина», водителя «УАЗа» и 51-летнюю женщин, управлявшую «Грантой», с различными повреждениями доставили в больницу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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