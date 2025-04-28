Глава СКР потребовал проверить законность работы полигона ТКО в Полетаево

Руководство СКР взяло на контроль проверку законности работы «временного» мусорного полигона под Челябинском.

Как сообщили РИА «Новый День» в Информационном центре Следственного комитета России, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки в связи с обращением о нарушении природоохранного законодательства в поселке Полетаево.

Произошло это после того, как жители расположенного недалеко от Полетаево поселка Трубный опубликовали в социальной сети видеообращение к председателю СКР.

По словам южноуральцев, долгое время вблизи частного сектора в соседнем поселке функционирует полигон ТБО, что приводит к загрязнению окружающей среды. «Граждане, в том числе дети, ощущают едкий неприятный запах. Несмотря на многочисленные обращения в компетентные органы, до настоящего времени деятельность объекта не прекращена. Кроме того, проводятся работы по расширению полигона», – рассказали представители Следственного комитета.

Авторы обращения отмечают, что последствия работы полигона ощущают не только жители Сосновского района, но и обитатели Челябинска. А также вспоминают об обещаниях главы Челябинской области Алексея Текслера, данных во время губернаторских выборов прошлого года.

«В уставе полигона ТБО единственной целью деятельности является получение прибыли! Почему же интересы коммерческой организации ставятся выше интересов жителей города-миллионника? Губернатор обещал нам, что это временный полигон, и что у Полетаево нет ресурсов на работу после 2024 года. Мы ему доверились, поддерживали на выборах, веря в то, что он нам поможет, но в итоге после очередных выборов мы узнаем, что полигон не только не перенесут, но и расширят в 2,5 раза!»

В региональном управлении ведомства начата процессуальная проверка по обращению. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю областного подразделения Алексею Колбасину доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, полигон ТБО в Полетаево стал единственным местом складирования твердых коммунальных отходов, получаемых от населения Челябинска и еще целого ряда соседних муниципалитетов, в 2018 году, когда власти региона приняли решение о закрытии Челябинской городской свалки. Это вызвало активные протесты местных жителей, но их заверили: мера – временная.

Тогда же областное правительство заключило концессионное соглашение о строительстве полигона в Чишме (Сосновский район). Этот объект должны были ввести в эксплуатацию в 2021 году, переведя туда все потоки ТКО, принимавшиеся на полигоне в Полетаево.

Но уже в 2019 годе бывши тогда министром экологии региона Сергей Лихачев заявил, что всегда был против проекта, а строительные работы так и не начались. В апреле 2020 года чиновники и компания договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. В министерстве объяснили это необходимостью пересмотра параметры планируемого объекта.

Новую концессию заключили зимой 2023 года. Тогда полигон обещали ввести в эксплуатацию в 2026 году. Но в марте текущего года жители Сосновского района узнали о планах по увеличению площади действующего в Полетаево «временного» полигона более чем в два раза.

Челябинск, Виктор Елисеев

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