Ливни, снег и гололед. На Южный Урал обрушится шторм

В Челябинской области объевлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, днем 28 апреля, ночью и днем 29 апреля ожидаются местами сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедные явления, усиление ветра с порывами до 25 метров в секунду.

«В подразделениях Главного управления МЧС России по Челябинской области приведены в готовность оперативные группы, мобильные пункты обогрева и городки жизнеобеспечения. В случае необходимости будет организовано реагирование для оказания помощи гражданам», – заявляют представители ведомства.

В связи с прогнозируемым ухудшением погоды экстренное ведомство рекомендует скорректировать свои планы с учетом погодных условий и отложить поездки на дальние расстояния. Автомобиль не следует парковать рядом с плохо укрепленными конструкциями, под кронами деревьев. Пешеходам – обходить линии электропередач.

Южноуральцев призывают обеспечить контроль за маленькими детьми, а также предупредить о погодных условиях пожилых родственников, посоветовав им не выходить из дома без острой необходимости.

Челябинск, Виктор Елисеев

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