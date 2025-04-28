В Челябинске рухнул балкон в людьми. Один человек погиб

В Челябинске выясняют обстоятельства падения балкона с находившимися на нем людьми.

Как сообщили корреспондент РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, трагедия произошла в жилом доме на проспекте Победы.

По предварительным данным, двое мужчин, находясь на пятом этаже одного из домов по проспекту Победы, при разборе конструкций балкона, раскачивая и демонтируя перила, упали. 42-летний челябинец погиб, его 43-летний приятель с различными травмами доставлен в больницу.

Установлено, что южноуральцы выполняли работы по просьбе знакомого.

В следственном отделе по Курчатовскому району начата проверка по признакам причинения смерти по неосторожности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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