В Челябинске рухнул балкон в людьми. Один человек погиб

В Челябинске выясняют обстоятельства падения балкона с находившимися на нем людьми.
Как сообщили корреспондент РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, трагедия произошла в жилом доме на проспекте Победы.
По предварительным данным, двое мужчин, находясь на пятом этаже одного из домов по проспекту Победы, при разборе конструкций балкона, раскачивая и демонтируя перила, упали. 42-летний челябинец погиб, его 43-летний приятель с различными травмами доставлен в больницу.
Установлено, что южноуральцы выполняли работы по просьбе знакомого.
В следственном отделе по Курчатовскому району начата проверка по признакам причинения смерти по неосторожности.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»