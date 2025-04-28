В первом матче полуфинала «Трактор» отыгрался с 0:2 и вырвал победу у «Динамо»

Челябинский «Трактор» дома в упорном поединке вырвал победу у московского «Динамо» – 4:3.

Как передает корреспондент корреспондент РИА «Новый День» , челябинцы активно начали встречу и в первом периоде атаковали больше бело-голубых, однако снова у хозяев были проблемы с реализацией.

Гости первую половину игрового отрезка не сделали ни одного броска по воротам, но выстрелили на 14-й минуте. Джордан Уил, завладев шайбой после борьбы у борта, скинул ее назад к синей линии, Артем Сергеев сделал наброс, а после отскока Уил добил шайбу в ворота Зака Фукале – 1:0, московский клуб открывает счет.

Во втором периоде гости продолжили атаковать. И уже на 23-й минуте матча Джордан Уил вновь первым оказался у шайбы после того, как удар «динамовцев» от синей линии блокировали челябинцы, и с острого угла во второй раз пробил голкипера хозяев – 2:0.

Во втором игровом отрезке уже гости больше владели инициативой. Но на 38-й минуте Сергей Телегин зашел в зону «Динамо», отдал пас Максиму Шабанову, а тот скинул ее из угла площадки в центр под удар Семену Дер-Аргучинцеву, за которым не углядели защитники москвичей, – 1:2, хозяева возвращают надежду болельщикам.

В третьем периоде игра вновь выровнялась. На 47-й минуте челябинцы надолго зависли в зоне гостей, пока, наконец, Александр Кадейкин, получив шайбу от Логана Дэя, не отправил ее от синей линии в ворота москвичей – 2:2. Тут же ответили атакой «бело-голубые», но Зак Фукале спокойно справился с броском Дилана Сикуры, начинавшего сезон в «Тракторе».

А на 49-й минуте Чарльз Робинсон подобрал шайбу за воротами «Динамо» и попытался бросить с отрицательного угла. Шайба попала в голкипера и от него срикошетила в сетку – 3:2, челябинцы впервые в матче вышли вперед.

Впрочем, ненадолго. На 50-й минуте «Трактор» остается в меньшинстве, а на 51-й Даниил Пыленков реализует численное преимущество гостей – 3:3.

Казалось, после этого игра чуть успокоилась. Но на 54-й минуте челябинцы проводят еще одну атяжную атаку. Василий Глотов отправил шайбу кистевым броском от синей линии, на пятаке она коснулась льда и устремилась вверх, по дуге залетев в сетку ворот – 4:3, вновь хозяева впереди.

На 57-й минуте голкипера «Динамо» меняют на шестого полевого игрока. Челябинцев осаждают в их зоне. Но уверенно играет Зак Фукале. По ходу дела хозяева предприняли несколько попыток поразить пустые ворота москвичей, но безрезультатно.

Итог – 4:3, победа «черно-белых». И «Трактор» выходит вперед в полуфинале Кубка Гагарина – 1:0.

Следующий матч пройдет 30 апреля здесь же, в Челябинске.

Челябинск, Виктор Елисеев

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