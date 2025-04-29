29 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

29.04.2025, воскресенье
-
10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Алексея Лошкина (мэрия, пл. Революции, 2)
-
10:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная празднованию 80-летия Великой Победы в Челябинской области (Мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история», ул. Труда, 183)
-
10:00 Челябинск – Встреча с Героями Специальной военной операции «Где мы – там Победа» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, отдел краеведения)
-
11:00 Челябинск – Уличная акция книговорота «Первомайские гуляния» (библиотека №23, ул. Дзержинского, 132)
-
12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
-
12:30 Челябинск – Мастер-класс для серебряных волонтеров «Нити серебра» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
-
13:00 Челябинск – Театральная постановка «Последний герой» в Арт-клубе «Под зонтом» (библиотека №1 (ул. Б. Хмельницкого, 17)
-
14:00 Челябинск – Занятие «Соцсети: настрой связи» в рамках курсов компьютерной грамотности «Мир новых возможностей» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
-
14:00 Челябинск – Литературно-музыкальная композиция «Фронтовая поэзия» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
-
15:00 Челябинск – Презентация клуба отдыха для мам «Ленивая мама»: делаем вытынанки (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69) (по записи)
-
15:30 Челябинск – Встреча шахматного клуба «ДиOne» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)
-
16:00 Челябинск – Встреча клуба «Уральский сарафан» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69,зал искусств)
-
17:00 Челябинск – Встреча клуба «Библиотерапия» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)
-
17:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75, танцевальная площадка у аттракционов)
-
17:30 Челябинск – Обсуждение романа Чака Паланика «Призраки» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
-
18:00 Челябинск – Лекция кандидата культурологии Софии Блиновой «Экспрессионизм: от впечатления к выражению» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
-
18:00 Челябинск – Краеведческий лекторий «Памятники Челябинска, посвященные Великой Отечественной войне» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел краеведения)
-
18:00 Челябинск – Занятие по актерскому мастерству для семей с детьми «Эмоции навыворот» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел) (по записи)
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»