Электрички на Южном Урале поменяют расписание в большие майские выходные

В Челябинской области изменят расписание пригородных поездов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральскй железной дороги, в связи с выходными и праздничными днями в мае будут внесены коррективы в расписание курсирования некоторых пригородных поездов в Челябинской области.

Электричка №7905 Челябинск – Магнитогорск «Ласточка» (отправление в 12:35) будет курсировать 3 раза в день с 30 апреля по 4 мая и с 7 по 11 мая.

Кроме того, с 30 апреля по 4 мая и с 7 по 11 мая запустят пригородный поезд №7906 Магнитогорск – Челябинск «Ласточка» (отправление в 11:25).

Также будет курсировать электричка №7007/7027 Челябинск – Верхний Уфалей – Екатеринбург (отправление в 13:42).

Электропоезд №7028/7008 Екатеринбург – Верхний Уфалей – Челябинск (отправление в 11:41) с 30 апреля по 5 мая и с 7 по 12 мая увеличит число рейсов до трех раз в день.

Не будет курсировать №6004 Полетаево-1 – Челябинск (отправление в 07:31) с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

Челябинск, Виктор Елисеев

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