В Челябинске запретили въезжать на территорию кладбищ. Запрет действует сегодня с 7 утра до 8 вечера по местному времени. Правда, официально сообщили об этом только пару часов назад.

Как сообщили РИА «Новый День» в городской ГАИ, ограничения введены для обеспечения безопасности дорожного движения и удобства горожан, так как сегодня Родительский день, и на территории мемориальных комплексов будет очень много народу. Парковаться возле кладбищ можно, но не создавая помех для других автомобилей и пешеходов. И, скорее всего, с парковкой будут серьезные проблемы. Поэтому сотрудники ГАИ просят челябинцев сегодня добираться до городских кладбищ на общественном транспорте.

Челябинск, Павел Зварзин

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