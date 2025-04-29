Главным приглашенным гостем празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Челябинске станет Юлия Чичерина.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», заслуженная артистка России, рок-исполнительница Юлия Чичерина выступит на площади Революции в эпилоге торжественного построения Челябинского гарнизона и парада Победы, а вечером примет участие в концерте на сцене у Торгового центра. Об этом сообщил заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев.
Всего по окончании прохождения войск выступят около 20 творческих коллективов. Юлия Чичерина исполнит в ходе творческого эпилога одну композицию.
Главный концерт празднования 80-летия Победы, по традиции, начнется в 18:00 у Торгового центра. Завершит его выступление Юлии Чичериной с собственной программой. По окончании концерта запланирован праздничный салют на набережной реки Миасс.
Еще одной концертной локацией станет Театральная площадь. Здесь праздничные мероприятия пройдут с 12:15 и до 22:00. Челябинцев ждут 3D-шоу, выступление театра «Манекен» и концерт группы «Ариэль».
Юлия Чичерина стала одной из первых российских звезд, поддержавших выступление жителей Донбасса против киевского режима в 2014 году. С начала 2015 года певица проводила активную концертную и благотворительную деятельность в ДНР и ЛНР, неоднократно выступая перед бойцами народных республик, а после начала СВО – перед российскими воинами. В 2022 году президент Владимир Путин присвоил ей звание заслуженной артистки России.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»