Главным приглашенным гостем празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Челябинске станет Юлия Чичерина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , заслуженная артистка России, рок-исполнительница Юлия Чичерина выступит на площади Революции в эпилоге торжественного построения Челябинского гарнизона и парада Победы, а вечером примет участие в концерте на сцене у Торгового центра. Об этом сообщил заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев.

Всего по окончании прохождения войск выступят около 20 творческих коллективов. Юлия Чичерина исполнит в ходе творческого эпилога одну композицию.

Главный концерт празднования 80-летия Победы, по традиции, начнется в 18:00 у Торгового центра. Завершит его выступление Юлии Чичериной с собственной программой. По окончании концерта запланирован праздничный салют на набережной реки Миасс.

Еще одной концертной локацией станет Театральная площадь. Здесь праздничные мероприятия пройдут с 12:15 и до 22:00. Челябинцев ждут 3D-шоу, выступление театра «Манекен» и концерт группы «Ариэль».

Юлия Чичерина стала одной из первых российских звезд, поддержавших выступление жителей Донбасса против киевского режима в 2014 году. С начала 2015 года певица проводила активную концертную и благотворительную деятельность в ДНР и ЛНР, неоднократно выступая перед бойцами народных республик, а после начала СВО – перед российскими воинами. В 2022 году президент Владимир Путин присвоил ей звание заслуженной артистки России.

Челябинск, Виктор Елисеев

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