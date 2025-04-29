Южный Урал столкнулся с аномальной погодой

Южный Урал столкнулся с аномальными для этого времени года погодными условиями: резко похолодало, в ряде территорий выпал снег.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МСЧ по Челябинской области, наиболее сложная обстановка сложилась на западе региона: там зафиксированы сильные снегопады, ледяной дождь. Сложная ситуация отмечается на участке федеральной трассы М5 в районе Аши и на региональных дорогах.

Действовавшее до 12 часов ограничение на передвижение по федеральной трассе для автобусов, маршрутных такси, большегрузов, снято, но его могут ввести вновь, так как прогноз пока неблагоприятный. Автомобилистов просят воздержаться от дальних поездок в западном направлении от Златоуста до Аши. Особенно на летней резине. Грузовикам не стоит выезжать с перегрузом.

Челябинск, Павел Зварзин

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